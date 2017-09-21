Епанчинцев: «Спартак» сделал много ошибок в обороне. Радует, что играли до конца

Главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев прокомментировал победу над «Адмиралом» (7:6 ОТ).



«Игра понравилась болельщикам, наша команда наделала много ошибок в обороне. Радует, что играли до конца и добились победы в овертайме. Главное, чтобы Никонцев продолжал так же играть, он хорошо работает на тренировках. Шесть пропущенных шайб, конечно же, расстроили», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

«Спартак» сравнял счёт за секунду до конца игры и обыграл «Адмирал» в овертайме