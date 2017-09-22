Маркелов: «Барысу» нужно играть все 60 минут и верить в победу

Нападающий «Барыса» Владимир Маркелов поделился впечатлениями после победы над минским «Динамо» (4:1).



«Была упорная борьба, соперник тоже здорово действовал. Мы дотерпели, забили и вследствие победили. Надо продолжать все 60 минут играть и верить в победу. Тогда будет приходить результат. Я думаю, первые два периода была равная борьба, никто не хотел уступать. В третьем периоде где-то нам может быть нам наконец-то повезло, мы забили четыре шайбы. Победили, довели дело до победы», — приводит слова Маркелова Sports. kz.



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