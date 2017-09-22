«Сан-Хосе» обыграл «Вегас» в предсезонном матче

«Сан-Хосе Шаркс» обыграл «Вегас Голден Найтс» в предсезонном матче со счётом 5:2. Первый период завершился со счётом 0:0, а во втором «акулы» забросили в ворота соперника четыре шайбы, предопределив исход встречи. В первой половине третьего периода «Вегас» две шайбы отыграл, но последнее слово осталось за «Сан-Хосе».

В составе победителей отличились Кевин Лабанк (25-я минута), Джо Павелски (28), Янник Хансен (30), Бренден Диллон (34) и Томаш Гертл (48). За «Вегас» голы забили Дэвид Перрон (46) и Теему Пулккинен (47).

НХЛ. Предсезонный матч



«Сан-Хосе» — «Вегас» — 5:2 (0:0, 4:0, 1:2).