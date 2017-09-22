Экс-форвард «Коламбуса» может поехать на ОИ-2018 в составе сборной Канады

Федерация хоккея Канады подтвердила, что ведёт переговоры о приглашении в олимпийскую сборную нападающего Джоша Андерсона. 23-летний форвард, набравший за «Коламбус Блю Джекетс» 29 (17+12) очков в 78 матчах прошлого сезона, находится в статусе ограниченно свободного агента и не имеет контракта на предстоящий чемпионат.



«Переговоры Андерсона и «Коламбуса» находятся в тупике, причём как по срокам, так и по сумме. На следующей неделе игрок надеется отправиться в Европу. Возможно, он сыграет на Олимпиаде-2018», — отметил в своём «твиттере» обозреватель Sportsnet Джон Шэннон. «Клуб хочет подписать трёхлетний контракт, чтобы избежать возможности арбитража в будущем, но стороны далеки от согласия», — добавил коллега Шэннонна Эллиотт Фридман.

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