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«Трактор» проиграл «Нефтехимику», продлив серию поражений до четырёх матчей

22 сентября 2017, пятница. 19:26 Хоккей

«Нефтехимик» одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором». Встреча, проходившая в Челябинске, завершилась со счётом 3:0.

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В первом периоде гости отличились дважды в течение 13 секунд, заброшенными шайбами отметились Александр Брынцев и Чад Ро. Окончательный результат установил Богдан Якимов. Голкипер Илья Ежов сыграл на ноль, отразив 29 бросков.

«Трактор» потерпел четвёртое поражение кряду, «Нефтехимик» продлил серию побед до четырёх матчей.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

КХЛ - регулярный чемпионат
22 сентября 2017, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
0 : 3 0:2, 0:0, 0:1
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 – Брынцев (Куликов) – 08:48 (5x5), 0:2 – Ро (Секстон, Шарипзянов) – 09:01 (5x5), 0:3 – Якимов – 59:25 (en)

Видео можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Нефтехимик ХК Трактор
Новости. Хоккей
22 сентября 2017, пятница
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