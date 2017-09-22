«Трактор» проиграл «Нефтехимику», продлив серию поражений до четырёх матчей

«Нефтехимик» одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором». Встреча, проходившая в Челябинске, завершилась со счётом 3:0.

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В первом периоде гости отличились дважды в течение 13 секунд, заброшенными шайбами отметились Александр Брынцев и Чад Ро. Окончательный результат установил Богдан Якимов. Голкипер Илья Ежов сыграл на ноль, отразив 29 бросков.

«Трактор» потерпел четвёртое поражение кряду, «Нефтехимик» продлил серию побед до четырёх матчей.

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Видео можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.