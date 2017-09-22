Сборная США не возьмёт на ОИ игроков, доступных к выбору на драфте НХЛ 2018 года

Сборная США не будет рассматривать возможность участия в Олимпиаде 2018 года хоккеистов, которые будут доступны к выбору на драфте НХЛ 2018 года. Об этом сообщает TSN со ссылкой на генерального менеджера сборной Джима Джохансона.



Издание отмечает, что многие американские игроки не старше 18 лет в этом сезоне будут выступать в Европе. В федерации хоккея США не исключают, что в состав сборной на Олимпиаду могут попасть один или два хоккеиста, которые сыграют за молодёжную сборную на чемпионате мира 2018 года, также рассматриваются кандидаты из NCAA.