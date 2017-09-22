Пивцакин: «Магнитка» вытащила игру, но быстро пропустила — совсем неудачно

Защитник магнитогорского «Металлурга» Никита Пивцакин прокомментировал поражение в матче с «Салаватом Юлаевым» (3:4).

«Хороший матч. Проигрывали, но потом взяли игру в свои руки, получилось её вытащить, сравняли счёт, но потом быстро пропустили. Совсем неудачно. Да, в первой половине матча они контролировали игру, но потом мы собрались. Надо было с самого начала играть так. И потом уже мы играли так, как и должны были играть.



Приятно забивать, но сегодня мы проиграли. Жалко. Будем настраиваться на следующие матчи. Две шайбы из трёх забили защитники. Бросают защитники, нападающие перекрывают ворота, и шайба залетает. Сегодня так сложилось, завтра забьют нападающие. В ЦСКА не часто так подключался к атаке. Так получилось, что в средней зоне шайбу отобрал, никого из партнёров не было, я пошёл вперёд, а там уже остался за воротами, потом шайбу прокинули, и я поехал на пятак. Там был хороший бросок, и я подставил.



Сейчас нужно отдохнуть и настраиваться, играть не как в начале матча, а как мы играли второй период.



Не знаю, если честно, что случилось в моменте с четвёртой шайбой, нужно смотреть видео. Я был на поле… Может быть, моя ошибка была», — цитирует Пивцакина пресс-служба клуба.

«Магнитка» отыгралась с 0:3, но уступила «Салавату», продлив серию поражений

Видео четвёртого гола «Салавата» можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.