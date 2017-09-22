«Рейнджерс» отправили защитника Зборовского в АХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» сократил состав игроков, которые принимают участие в тренировочном лагере. В фарм-клуб АХЛ «Хартфорд» отправлен защитник Сергей Зборовский, сообщается в официальном «твиттере» клуба.



20-летний Зборовский был задрафтован в 2015 году под общим 79-м номером. В прошедшем сезоне он помог сборной России выиграть бронзовые медали молодёжного чемпионата мира. Ранее защитник выступал в WHL за «Реджайну», в сезоне-2016/17 сыграл 63 матча в регулярном чемпионате и 23 — в плей-офф, набрав в общей сложности 48 (7+41) очков.

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