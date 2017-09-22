Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сыграл в уличный хоккей с детьми с отклонениями в развитии. Мероприятие было организовано Ассоциацией специального хоккея, которая помогает заниматься хоккеем людям с отклонениями в развитии.

Monumental Sportsnetwork отмечает, что Овечкин четвёртый год подряд принимает подобные мероприятия. Он сыграл два матча, а также раздал детям автографы и фотографировался.

«Эти дети хотят быть нормальными, делать то же, что и их сверстники. Они просто делают это по-своему, и их вдохновляет, что Алекс и „Вашингтон“ их поддерживают», — сказала исполнительный директор ассоциации Джен О'Брайен.

Видео можно посмотреть также в официальном аккаунте отдела «Вашингтона» по юношескому хоккею в «Твиттере».