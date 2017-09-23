«Спартак» обыграл «Куньлунь», Максим Трунёв оформил хет-трик

Московский «Спартак» одержал победу на домашнем льду над китайским клубом «Куньлунь Ред Стар», встреча завершилась со счётом 6:2. Команда Майка Кинэна, которая была без своего тренера, получившего дисквалификацию, проиграла третий матч подряд.
В составе команды хозяев хет-триком отметился Максим Трунёв, дубль сделал Лукаш Радил, ещё одна шайба на счету Райана Стоа. У «Куньлуня» шайбы в ворота соперников забросили Брэндон Дефацио и Кори Кейн.
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