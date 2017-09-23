Меньшиков: если «Авангарду» дают шанс, мы его используем

Защитник «Авангарда» Виталий Меньшиков прокомментировал встречу с «Локомотивом» (6:1).



«У нас играющая команда, мастера высокого класса в нападении. Если нам дают шанс, мы его используем. Перед сегодняшним матчем мы забыли прошлую игру, спокойно делаем своё дело, и это вознаграждается. Главное, в чём преуспели сегодня, — это выполнение задания, делали всё чётко, и всё получалось. Ну и, конечно же, реализовали большинство. Слава богу, что почувствовали свою игру при реализации лишнего, нужно перенести это на следующие матчи. Мой гол? Филигранный пас Евгения Медведева, оставалось только попасть», — передаёт слова Меньшикова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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