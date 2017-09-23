175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Меньшиков: если «Авангарду» дают шанс, мы его используем

23 сентября 2017, суббота. 17:28 Хоккей

Защитник «Авангарда» Виталий Меньшиков прокомментировал встречу с «Локомотивом» (6:1).

«У нас играющая команда, мастера высокого класса в нападении. Если нам дают шанс, мы его используем. Перед сегодняшним матчем мы забыли прошлую игру, спокойно делаем своё дело, и это вознаграждается. Главное, в чём преуспели сегодня, — это выполнение задания, делали всё чётко, и всё получалось. Ну и, конечно же, реализовали большинство. Слава богу, что почувствовали свою игру при реализации лишнего, нужно перенести это на следующие матчи. Мой гол? Филигранный пас Евгения Медведева, оставалось только попасть», — передаёт слова Меньшикова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Авангард» дома разгромил «Локомотив», Мартынов сделал дубль
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Авангард ХК Локомотив Виталий Меньшиков
Новости. Хоккей
23 сентября 2017, суббота
17:56 Костромитин: игроки «Лады» сами ошибаются и привозят себе голы
17:28 Меньшиков: если «Авангарду» дают шанс, мы его используем
17:19 Граньяни: «Сибирь» играла лучше и заслужила победу
17:17 Скабелка: два периода шла вязкая игра, а третий стал лучшим для «Авангарда»
17:09 Основин: у «Сибири» осталось много сил на СКА и «Локомотив»
17:02 П. Зубов: шанс увидеть Полашека? Шанс всегда есть, он не получка и не аванс
17:00 Кудашов: «Локомотив» мало бросал и не блокировал броски, отсюда такой счёт
16:58 Дуайер: с «Сибирью» была жёсткая игра, нам не хватало Денисова
16:56 СКА одержал 14-ю победу подряд, забив в ворота «Югры» девять шайб
16:52 Зернов: переехал в Тольятти не раздумывая, на меня не рассчитывали в Челябинске
16:48 «Югра» — СКА: у гостей дебютировал в КХЛ вратарь Алексей Мельничук
16:33 Два гола Доуса не спасли «Барыс» от поражения в матче с московским «Динамо»
16:28 «Авангард» дома разгромил «Локомотив», Мартынов сделал дубль
16:10 Проворов: может, я забью 20 голов в сезоне, но не буду для этого забывать защиту
16:05 «Сибирь» одолела минское «Динамо» в Новосибирске
15:50 Кравчук: отсутствие Кинэна на скамейке сказывалось на игре «Куньлуня»
15:46 Капитан «Спартака» Калинин получил травму в матче с «Куньлунем»
15:41 Радил: не знаю, почему не решился сделать хет-трик броском в пустые ворота
15:38 Трунёв: «Спартак» нашёл свою игру, осталось поправить действия в обороне
15:23 «Спартак» обыграл «Куньлунь», Максим Трунёв оформил хет-трик
15:16 «Спартак» — «Куньлунь»: Алексей Пепеляев подрался с Брэндоном Ипом
15:11 «Югра» — СКА: защитник Вячеслав Войнов забил впервые с января 2017-го
14:58 «Барыс» опроверг слова Дастина Бойда о том, что клуб не предлагал ему контракт
14:58 «Сибирь» — «Динамо» Мн: Николай Демидов подрался с Джеком Скилле
14:25 «Ванкувер» уступил «Лос-Анджелесу» в выставочной игре в Китае
13:56 Богосян: Хаусли знает современные тенденции, делает ставку на активную игру
13:28 М. Смит: матч с «Аризоной» для меня полон особенных чувств
13:05 Онлайн КХЛ: «Авангард» играет с «Локомотивом», «Югра» принимает СКА
12:50 Макдэвид: арбитры дали нам понять, что будут строже придерживаться правил
12:20 Защитник минского «Динамо» Денисов не сыграет с «Сибирью»
11:55 Бойд: не думаю, что «Барыс» хотел предложить мне новый контракт
11:22 Стэмкос: чувствовал себя в первом матче лучше, чем мог бы представить
11:01 Хаусли: защитники должны идти в атаку, время смотреть на партнёров прошло
10:25 Власич: НХЛ хочет, чтобы каждый матч заканчивался со счётом 6:5
10:00 П. Буре: Макдэвид феноменален, но не хочу сравнивать его с Гретцки
09:34 В НХЛ было сыграно 8 товарищеских матчей: Костин забил гол, у Кучерова два очка
09:24 Кондратьев: в «Торпедо» порой бывает ненужное давление на игроков от тренера
01:01 Беднар: Дюшейн вернулся мотивированным, их звено с Якуповым хорошо играет
00:54 «Айлендерс» заключили контракт с победителем МЧМ-2017 форвардом Беллоузом
00:31 Стэмкос: чувствую себя лучше, чем ожидал, взволнован, что наконец сыграю
00:06 Задоров: НХЛ — моя лига, ничего страшного, если я пропущу Олимпиаду-2018
22 сентября 2017, пятница
23:51 Овечкин сыграл в уличный хоккей с детьми с отклонениями в развитии
23:26 Кори Шнайдер пошутил над «Дэвилз» и болельщиками, переодевшись работником арены
23:25 «Коламбус» заключил просмотровый контракт с нападающим Джоном Митчеллом
22:56 Репортёр на матче «Автомобилист» — ХК «Сочи» перепутал Занатту с Ореховским
Все новости RSS
Партнерский контент