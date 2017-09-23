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Андриевский: ничья — закономерный исход, а на буллитах «Северсталь» была лучше

23 сентября 2017, суббота. 20:59 Хоккей

Главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью», в котором его подопечные уступили со счётом 2:3 Б.

«Хорошо начали игру, и это нас порадовало после обидного поражения в Москве. Но, к сожалению, провалили второй период, «Северсталь» полностью нас переиграла. Из-за этого мы пропустили два гола. Третий период был равным. Считаю, ничья — закономерный исход встречи. Буллиты соперник исполнил лучше», — цитирует Андриевского пресс-служба клуба.

«Северсталь» отыгралась с 0:2 и по буллитам одолела «Адмирал»

Видео пресс-конференции можно посмотреть также на официальном канале «Северстали» в YouTube.

Источник: Официальный сайт ХК "Адмирал" Сообщить об ошибке
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ХК Адмирал ХК Северсталь Александр Андриевский
Новости. Хоккей
23 сентября 2017, суббота
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