Андриевский: ничья — закономерный исход, а на буллитах «Северсталь» была лучше

Главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью», в котором его подопечные уступили со счётом 2:3 Б.



«Хорошо начали игру, и это нас порадовало после обидного поражения в Москве. Но, к сожалению, провалили второй период, «Северсталь» полностью нас переиграла. Из-за этого мы пропустили два гола. Третий период был равным. Считаю, ничья — закономерный исход встречи. Буллиты соперник исполнил лучше», — цитирует Андриевского пресс-служба клуба.

«Северсталь» отыгралась с 0:2 и по буллитам одолела «Адмирал»

Видео пресс-конференции можно посмотреть также на официальном канале «Северстали» в YouTube.