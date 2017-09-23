«Северсталь» отыгралась с 0:2 и по буллитам одолела «Адмирал»

«Северсталь» одержала волевую победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом». Встреча, проходившая в Череповце, завершилась со счётом 3:2 Б.
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После первого периода «моряки» лидировали со счётом 2:0 благодаря голам Павла Махановского и Максима Казакова, однако в концовке второго игрового отрезка хозяевам удалось отыграться — шайбы забросили Павел Чернов и Дмитрий Кагарлицкий. Оставшееся основное и дополнительное время победителя не выявило, а в серии буллитов сильнее оказалась «Северсталь» — победный гол забил Юрий Трубачёв.
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Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.