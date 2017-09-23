Гулявцев: первый раз в сезоне «Северстали» повезло в буллитной серии

Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев прокомментировал победу в матче с «Адмиралом». Череповецкая команда уступала после первого периода — 0:2, но отыгралась и выиграла по буллитам со счётом 3:2.



«Мы первый период начали плохо, за что и поплатились двумя голами. В раздевалке поговорили с ребятами. Согласен, что во втором периоде мы доминировали. Верили, что забьём, — и забили. В третьем периоде была равная игра. Хорошо, что отбились в овертайме втроём. Спасибо ребятам. На буллитах нам сегодня повезло. В первой серии в этом сезоне», — цитирует Гулявцева пресс-служба «Адмирала».

«Северсталь» отыгралась с 0:2 и по буллитам одолела «Адмирал»

Видео пресс-конференции можно посмотреть также на официальном канале «Северстали» в YouTube.