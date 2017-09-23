Мартынов: у «Локомотива» не было раскатки, и «Авангард» хотел сыграть активно

Защитник «Авангарда» Егор Мартынов прокомментировал разгромную победу в матче с «Локомотивом» (6:1) и свой дубль.

«Конечно, счёт неожиданный, потому что „Локомотив“ очень хорошая, обученная команда. Мы старались выполнять установку тренера, это принесло результат. Нам тяжело даются голы, когда сегодня забили шесть, немножко выдохнули. Наконец забили больше двух за матч. У нас пока с этим небольшие проблемы, но мы работаем над этим. Тренеры попросили сыграть активно, потому что мы знали, что они не раскатывались сегодня. Семён Кошелев молодчик, задал темп, а мы его поддержали.



Весь второй период был непростым. И по броскам мы проиграли, и меньшинства много было. Тренеры акцентировали на этом внимание, сказали, что мы плохо провели период и дали задание собраться на третий период, сыграть более строго и дисциплинированно.



Это первый дубль в моей карьере, спасибо партнёрам, это их заслуга. Мы с ребятами перед каждой сменой договариваемся, что будем делать. Слава богу, сегодня это получилось.



Тяжело сказать, что будет в матче с „Динамо“. Но мы не смотрим на соперников, должны играть сами, диктовать ритм и условия игры, тогда будут победы», — сказал Мартынов в эфире клубного телевидения.

«Авангард» дома разгромил «Локомотив», Мартынов сделал дубль

Видео интервью можно посмотреть также на официальном канале «Авангарда» в YouTube.