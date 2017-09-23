175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Мартынов: у «Локомотива» не было раскатки, и «Авангард» хотел сыграть активно

23 сентября 2017, суббота. 21:56 Хоккей

Защитник «Авангарда» Егор Мартынов прокомментировал разгромную победу в матче с «Локомотивом» (6:1) и свой дубль.

«Конечно, счёт неожиданный, потому что „Локомотив“ очень хорошая, обученная команда. Мы старались выполнять установку тренера, это принесло результат. Нам тяжело даются голы, когда сегодня забили шесть, немножко выдохнули. Наконец забили больше двух за матч. У нас пока с этим небольшие проблемы, но мы работаем над этим. Тренеры попросили сыграть активно, потому что мы знали, что они не раскатывались сегодня. Семён Кошелев молодчик, задал темп, а мы его поддержали.

Весь второй период был непростым. И по броскам мы проиграли, и меньшинства много было. Тренеры акцентировали на этом внимание, сказали, что мы плохо провели период и дали задание собраться на третий период, сыграть более строго и дисциплинированно.

Это первый дубль в моей карьере, спасибо партнёрам, это их заслуга. Мы с ребятами перед каждой сменой договариваемся, что будем делать. Слава богу, сегодня это получилось.

Тяжело сказать, что будет в матче с „Динамо“. Но мы не смотрим на соперников, должны играть сами, диктовать ритм и условия игры, тогда будут победы», — сказал Мартынов в эфире клубного телевидения.

«Авангард» дома разгромил «Локомотив», Мартынов сделал дубль

Видео интервью можно посмотреть также на официальном канале «Авангарда» в YouTube.

Источник: Официальный сайт ХК "Авангард" Сообщить об ошибке
Теги
ХК Авангард ХК Локомотив Егор Мартынов
Новости. Хоккей
23 сентября 2017, суббота
22:14 «Рейнджерс» отправили Алексея Береглазова и Александра Георгиева в АХЛ
22:05 В. Кулёмин: «Торпедо» надо перебороть себя, с мясом затолкать шайбу в ворота
22:01 Даугавиньш: «Торпедо» не хватает инстинкта победителей, но характер остался
21:56 Мартынов: у «Локомотива» не было раскатки, и «Авангард» хотел сыграть активно
21:56 Кагарлицкий: я не бил буллиты, другие ребята в «Северстали» в них удачливее
21:22 Бирюков: моя игра на ноль — целиком и полностью заслуга «Витязя»
21:19 Копейкин: эмоции самые хорошие: «Витязь» выиграл — 4:0, все сражались
21:19 Гудачек пожонглировал мячами после победы в матче с «Адмиралом»
21:08 «Каролина» отправила нападающего Сергея Толчинского в АХЛ
20:59 Гулявцев: первый раз в сезоне «Северстали» повезло в буллитной серии
20:59 Андриевский: ничья — закономерный исход, а на буллитах «Северсталь» была лучше
20:47 Скудра: абсолютно недовольны нападением «Торпедо», но сложно что-то изменить
20:34 Мартемьянов: для «Амура» сейчас и одно очко — победа, благодарен Метсоле за матч
20:15 Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?
20:08 Кулагин: всё было как в тумане, не сразу осознал, что забил первый гол в КХЛ
20:08 Ржига: «Слован» не отдаёт жизнь за победу, сердце в этой команде не бьётся
19:57 Белов: у Афиногенова небольшое повреждение. Надеюсь, в Хельсинки он сыграет
19:44 «Северсталь» отыгралась с 0:2 и по буллитам одолела «Адмирал»
19:44 «Амур» в овертайме уступил «Торпедо», продлив серию поражений до семи матчей
19:40 Е. Корешков: ошибаются все, счёт в матче с московским «Динамо» мог быть и другим
19:36 Рижское «Динамо» отправило в отставку тренеров Лавиньша и Ниживия
19:36 В. Воробьёв: «Динамо» сделало Виталию Еремееву хороший подарок на день рождения
19:20 «Витязь» в Подольске крупно обыграл «Слован», Бирюков оформил «сухарь»
19:20 Захаркин: мы стабилизировали состав, это поражение возродит «Югру»
19:18 Окулов, Кузьменко и Светлаков помогли «Звезде» крупно обыграть «Спутник»
18:40 Знарок: кто не смотрел игру, может подумать, что победа далась СКА легко
18:22 Бёрнс: меня много бьют клюшкой по рукам и цепляют, надеюсь на арбитров
17:56 Костромитин: игроки «Лады» сами ошибаются и привозят себе голы
17:28 Меньшиков: если «Авангарду» дают шанс, мы его используем
17:19 Граньяни: «Сибирь» играла лучше и заслужила победу
17:17 Скабелка: два периода шла вязкая игра, а третий стал лучшим для «Авангарда»
17:09 Основин: у «Сибири» осталось много сил на СКА и «Локомотив»
17:02 П. Зубов: шанс увидеть Полашека? Шанс всегда есть, он не получка и не аванс
17:00 Кудашов: «Локомотив» мало бросал и не блокировал броски, отсюда такой счёт
16:58 Дуайер: с «Сибирью» была жёсткая игра, нам не хватало Денисова
16:56 СКА одержал 14-ю победу подряд, забив в ворота «Югры» девять шайб
16:52 Зернов: переехал в Тольятти не раздумывая, на меня не рассчитывали в Челябинске
16:48 «Югра» — СКА: у гостей дебютировал в КХЛ вратарь Алексей Мельничук
16:33 Два гола Доуса не спасли «Барыс» от поражения в матче с московским «Динамо»
16:28 «Авангард» дома разгромил «Локомотив», Мартынов сделал дубль
16:10 Проворов: может, я забью 20 голов в сезоне, но не буду для этого забывать защиту
16:05 «Сибирь» одолела минское «Динамо» в Новосибирске
15:50 Кравчук: отсутствие Кинэна на скамейке сказывалось на игре «Куньлуня»
15:46 Капитан «Спартака» Калинин получил травму в матче с «Куньлунем»
15:41 Радил: не знаю, почему не решился сделать хет-трик броском в пустые ворота
Все новости RSS
Партнерский контент