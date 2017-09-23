Кулик: пока «Спартак» много забивает, но в первую очередь надо думать об обороне

Защитник «Спартака» Евгений Кулик прокомментировал победу в матче с «Куньлунь Ред Стар» (6:2).



«То, что было в матче с „Адмиралом“, — это удовольствие для болельщиков, но для тренерского штаба и вратарей — нервы и седые волосы. Сегодня хотели сыграть намного строже в обороне, а в атаке сохранить тот настрой, с которым выходили на прошлый матч. Отчасти получилось.



Обстоятельства так складываются, что пока у нас всё здорово, забиваем много голов. Но ничто не вечно, поэтому всегда нужно в первую очередь думать об обороне. Пропускать надо как можно меньше. Пока забиваем. Надеюсь, так же будет продолжаться.



С первой смены ощутили, что соперник заряжен на силовую борьбу, пару раз мы пропустили чувствительные силовые приёмы. Мы были к этому готовы, собрались, не расклеились и дали достойный отпор.



На протяжении всей игры мы очень самоотверженно и концентрированно играли, работали на общее дело, поэтому так всё хорошо получилось. Надо сохранять этот настрой и переносить его на следующие игры. В концовке мы повели с комфортным счётом. Когда пропустили вторую шайбу, стало немного тревожно, ещё и втроём против пятерых мы остались. Но выдержали, выстояли. Спасибо вратарю и нашим нападающим», — сказал Кулик в эфире клубного телевидения.

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Видео интервью можно посмотреть также на официальном канале «Спартака» в YouTube.