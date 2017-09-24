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Результаты игрового дня МХЛ

24 сентября 2017, воскресенье. 00:00 Хоккей

23 сентября в регулярном чемпионате МХЛ было сыграно семь матчей.

«Ирбис» в Казани обыграл «Мамонтов Югры» — 3:2.

В составе победителей Кирилл Крутов оформил дубль, ещё один гол забил Данил Москалёв. У «мамонтов» отличились Степан Грымзин и Владимир Гайдеик.

МХЛ - регулярный чемпионат
23 сентября 2017, суббота. 13:00 МСК
Ирбис
Казань
3 : 2 1:0, 2:2, 0:0
Мамонты Югры
Ханты-Мансийск
1:0 – Крутов – 02:10 (5x5), 2:0 – Москалёв (Мухин) – 29:12 (5x5), 2:1 – Грымзин (Еркин) – 30:57 (5x5), 3:1 – Крутов (Зайцев, Журавлёв) – 35:26 (5x4), 3:2 – Гайдеик (Грымзин) – 39:09 (5x5)

МХК «Динамо» СПб на домашней площадке переиграл «Алмаз» со счётом 3:2.

У гостей забили Игорь Гераськин и Глеб Морулёв, у хозяев — Данила Агалаков, Кирилл Андреев и Алексей Кудрявцев.

МХЛ - регулярный чемпионат
23 сентября 2017, суббота. 13:00 МСК
МХК Динамо СПб
Санкт-Петербург
3 : 2 1:1, 2:1, 0:0
Алмаз
Череповец
0:1 – Гераськин (Грачёв, Морулёв) – 03:38 (5x5), 1:1 – Агалаков (Хохлов, Царёв) – 11:10 (5x5), 2:1 – Андреев (Баранов) – 20:21 (5x4), 2:2 – Морулёв (Грозов, Колесников) – 23:18 (5x5), 3:2 – Кудрявцев (Налётов, Анисимов) – 37:54 (5x5)

«Локо» прервал шестиматчевую победную серию СКА-1946, одержав победу в Санкт-Петербурге со счётом 3:1.

Никита Милёхин вывел «армейцев» вперёд, однако затем последовали голы Никиты Громова, Ивана Романова и Никиты Аноховского.

МХЛ - регулярный чемпионат
23 сентября 2017, суббота. 13:00 МСК
СКА-1946
Санкт-Петербург
1 : 3 1:0, 0:1, 0:2
Локо
Ярославль
1:0 – Милёхин (Шабаров) – 19:44 (5x4), 1:1 – Громов – 30:20 (5x4), 1:2 – Романов (Цыганов) – 54:03 (5x5), 1:3 – Аноховский (Слепец, Денисенко) – 58:30 (en)

«Крылья Советов» в Москве обыграли ХК «Рига» со счётом 2:0.

Шайбы забросили Артём Садретдинов и Артём Дмитричев.

МХЛ - регулярный чемпионат
23 сентября 2017, суббота. 13:00 МСК
Крылья Советов
Москва
2 : 0 0:0, 2:0, 0:0
ХК Рига
Рига
1:0 – Садретдинов (Кевлин, Герич) – 23:59 (5x5), 2:0 – Дмитричев (Афанасов, Михасёнок) – 28:59 (5x4)

МХК «Динамо» на домашней площадке взял верх в матче с «Амурскими Тиграми» — 4:2.

У динамовцев отличились Семён Панкратов, Олег Зайцев, Илья Круглов и Виктор Васильев. Голы «тигров» забили Матвей Заседа и Юрий Крамаренко.

МХЛ - регулярный чемпионат
23 сентября 2017, суббота. 13:00 МСК
МХК Динамо
Москва
4 : 2 1:0, 2:1, 1:1
Амурские Тигры
Хабаровск
1:0 – Панкратов (Муранов, Зайцев) – 03:44 (5x5), 1:1 – Заседа – 34:49 (5x5), 2:1 – Зайцев (Круглов, Озеров) – 38:00 (4x5), 3:1 – Круглов (Зайцев, Долгушкин) – 39:59 (5x5), 3:2 – Крамаренко (Волошин) – 40:37 (5x5), 4:2 – Васильев (Круглов, Кацевич) – 42:27 (5x5)

«Красная Армия» дома обыграла «Тайфун» со счётом 4:2.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Лев Комиссаров, Никита Долгопятов, Семён Крашенинников и Никита Попугаев. Голы «Тайфуна» на счету Алексея Епифанова и Артёма Александрова.

МХЛ - регулярный чемпионат
23 сентября 2017, суббота. 13:00 МСК
Красная Армия
Москва
4 : 2 1:2, 3:0, 0:0
Тайфун
Приморский край
1:0 – Комиссаров (Ртищев, Мирошниченко) – 05:48 (5x5), 1:1 – Епифанов (Кузнецов) – 11:22 (5x5), 1:2 – Александров (Гончарук) – 19:19 (5x5), 2:2 – Долгопятов (Комиссаров, Ртищев) – 25:29 (5x5), 3:2 – Крашенинников (Летов, Дёмин) – 29:06 (5x5), 4:2 – Попугаев (Лобанов, Козырев) – 38:03 (5x5)

«Куньлунь Ред Стар Юниор» в гостях одолел «Атлантов», единственный гол забил Павел Крутий.

МХЛ - регулярный чемпионат
23 сентября 2017, суббота. 13:00 МСК
Атланты
Московская область
0 : 1 0:0, 0:0, 0:1
Куньлунь Ред Стар Юниор
Пекин
0:1 – Крутий (Цуриков, Забабурин) – 59:44 (5x4)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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