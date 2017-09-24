Результаты игрового дня МХЛ

23 сентября в регулярном чемпионате МХЛ было сыграно семь матчей.



«Ирбис» в Казани обыграл «Мамонтов Югры» — 3:2.



В составе победителей Кирилл Крутов оформил дубль, ещё один гол забил Данил Москалёв. У «мамонтов» отличились Степан Грымзин и Владимир Гайдеик.

МХК «Динамо» СПб на домашней площадке переиграл «Алмаз» со счётом 3:2.



У гостей забили Игорь Гераськин и Глеб Морулёв, у хозяев — Данила Агалаков, Кирилл Андреев и Алексей Кудрявцев.

«Локо» прервал шестиматчевую победную серию СКА-1946, одержав победу в Санкт-Петербурге со счётом 3:1.



Никита Милёхин вывел «армейцев» вперёд, однако затем последовали голы Никиты Громова, Ивана Романова и Никиты Аноховского.

«Крылья Советов» в Москве обыграли ХК «Рига» со счётом 2:0.



Шайбы забросили Артём Садретдинов и Артём Дмитричев.

МХК «Динамо» на домашней площадке взял верх в матче с «Амурскими Тиграми» — 4:2.



У динамовцев отличились Семён Панкратов, Олег Зайцев, Илья Круглов и Виктор Васильев. Голы «тигров» забили Матвей Заседа и Юрий Крамаренко.

«Красная Армия» дома обыграла «Тайфун» со счётом 4:2.



Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Лев Комиссаров, Никита Долгопятов, Семён Крашенинников и Никита Попугаев. Голы «Тайфуна» на счету Алексея Епифанова и Артёма Александрова.

«Куньлунь Ред Стар Юниор» в гостях одолел «Атлантов», единственный гол забил Павел Крутий.