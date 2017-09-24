Аболс: Дженовей переведён в нападение, в списке травмированных пять человек

Главный тренер «Лады» Артис Аболс прокомментировал изменения в составе перед домашним матчем с «Нефтехимиком».

«Долгое время Семён Валуйский играл с травмой, в прошлом матче он её усугубил, поэтому мы остались без ещё одного нападающего. По этой причине решили перевести Дженовея в нападение, который своим катанием и тягой к атакующим действиям близок к игре на месте форварда. На тренировке он выходил в звене с Игорем Скороходовым и Кириллом Капустиным.

В списке травмированных пять человек. Можно сказать точно, что мы долго ещё не увидим Эштона, Соина и Василия Стрельцова, а про остальных пока затрудняюсь ответить», — передаёт слова Аболса корреспондент «Чемпионата» Сергей Ляховский.