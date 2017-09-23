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Костромитин: игроки «Лады» сами ошибаются и привозят себе голы

23 сентября 2017, суббота. 17:56 Хоккей

Защитник «Лады» Дмитрий Костромитин поделился своим мнением о матче с «Ак Барсом» (1:3).

«Всё то же самое: сами ошибаемся и привозим голы. В большинстве не забиваем, стараемся, но можем вытаскивать игры. Ребята уже нервничают, это девятое поражение, это накладывается на игроков. Ответственность, давление, нужно немного расслабиться.

У „Ак Барса“ хорошая оборона, они всегда готовы броситься в контратаку. Разбирали соперника досконально, но выиграть не сумели», — приводит слова Костромитина официальный сайт клуба.

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Дмитрий Ерыкалов считает, что главный минус «Авангарда» — слухи вокруг клуба, а плюсы есть даже у «Лады».

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Источник: Официальный сайт ХК "Лада" Сообщить об ошибке
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Новости. Хоккей
23 сентября 2017, суббота
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