Костромитин: игроки «Лады» сами ошибаются и привозят себе голы

Защитник «Лады» Дмитрий Костромитин поделился своим мнением о матче с «Ак Барсом» (1:3).
«Всё то же самое: сами ошибаемся и привозим голы. В большинстве не забиваем, стараемся, но можем вытаскивать игры. Ребята уже нервничают, это девятое поражение, это накладывается на игроков. Ответственность, давление, нужно немного расслабиться.
У „Ак Барса“ хорошая оборона, они всегда готовы броситься в контратаку. Разбирали соперника досконально, но выиграть не сумели», — приводит слова Костромитина официальный сайт клуба.
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Дмитрий Ерыкалов считает, что главный минус «Авангарда» — слухи вокруг клуба, а плюсы есть даже у «Лады».
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.