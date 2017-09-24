Крикунов: у «Автомобилиста» было 6 с половиной периодов без голов — это слишком

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов подвёл итоги матча с «Салаватом Юлаевым», в котором его команда уверенно обыграла соперника со счётом 4:0.

«Два периода было территориальное преимущество. Не было голов только, были моменты. Мы играли в основном на контратаках, имели несколько хороших моментов забить, не забили. После этих двух периодов у нас было уже шесть с половиной периодов без голов: полтора периода в Москве и потом проиграли дома «Сочи», три периода без голов. И здесь два периода без голов, это было уже слишком, поэтому игроков просили достать из себя всё и постараться в третьем периоде забить. Получилось, использовали сразу удаление, Василевскому неудобно было бросать, но всё-таки забили гол и распечатали эти ворота.

Игра была интересная. Обе команды показывали хороший хоккей, думаю, что болельщики не пожалели, что пришли. Хорошо у нас сыграл Якуб, но он в принципе все игры так хорошо проводит. Все ребята молодцы, что отдавались, боролись. У нас было много удалений, где-то, видимо, не успевали за быстрыми нападающими противника. Нахватали удалений, но выстояли. Наши бригады меньшинства сработали на ноль», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Олег Поляков.

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