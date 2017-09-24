С. Зубов: игроки ХК «Сочи» показали характер, играли до конца

Главный тренер ХК «Сочи» Сергей Зубов прокомментировал поражение от «Магнитки» (4:6).



«Хорошая игра была. 10 голов. Парни показали характер, играли до конца. Готовимся к следующей игре, которая будет финальной на этом выезде. Спасибо. У нас был план, которого мы придерживались на этот выезд. Костя Барулин молодец – вошёл в игру и дал нам шанс биться до конца», — сказал тренер южной команды на послематчевой пресс-конференции.

Также видео доступно на официальном канале магнитогорского «Металлурга» в YouTube.



