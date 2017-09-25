Торторелла: Панарин делает намного больше, чем просто забивает

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла после матча с «Нэшвилл Предаторз» (3:5) прокомментировал игру Артемия Панарина.

«У звена Панарин — Веннберг — Аткинсон было несколько хороших смен, были смены, когда они играли бесшабашно. В течение матча они действовали с перепадами, как и большая часть нашей команды.

Панарин делает намного больше, чем просто забивает. Он бежит за шайбой, понимает игру, проделывает много работы. Я хотел попробовать в этом звене Кэма Аткинсона, потому что его скорость, желание завладеть шайбой поможет этой тройке", — приводятся слова Тортореллы на официальном сайте клуба.