Гол и передача Хедмана помогли сборной Швеции обыграть США на ЧМ — 2024

На стадионе «Остравар-Арена» в Остраве (Чехия) завершился матч стартового дня чемпионата мира по хоккею с шайбой — 2024 между командами группы Б — сборными Швеции и США. Со счётом 5:2 победу одержала шведская национальная команда.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Лукас Рэймонд, а также Йоэль Эрикссон (дважды), Эк, Маркус Юханссон и Виктор Хедман, которые отдали результативные передачи. Другие голевые пасы на свой счёт записали Тим Хед, Понтус Хольмберг (дважды) и Маркус Петтерссон.
Голы за американскую сборную забили Брок Нельсон и Зак Веренски.
Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Матчи четвертьфинала состоятся 23 мая, полуфинальные встречи пройдут 25 мая. Матч за третье место и финал чемпионата мира будут сыграны 26 мая на «O2 Арене» в Праге.
Сборная России не была допущена Международной федерацией хоккея (ИИХФ) к участию в первенстве. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады.
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