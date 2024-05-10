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Швеция – США, результат матча 10 мая 2024, счет 5:2, ЧМ по хоккею 2024

Гол и передача Хедмана помогли сборной Швеции обыграть США на ЧМ — 2024
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На стадионе «Остравар-Арена» в Остраве (Чехия) завершился матч стартового дня чемпионата мира по хоккею с шайбой — 2024 между командами группы Б — сборными Швеции и США. Со счётом 5:2 победу одержала шведская национальная команда.

ЧМ-2024 . Группа B
10 мая 2024, пятница. 21:20 МСК
Швеция
Окончен
5 : 2
США
1:0 Эрикссон Эк (Хед, Юханссон) – 08:20     2:0 Рэймонд (Хедман, Эрикссон Эк) – 23:45     2:1 Веренски (Джонс, Болди) – 32:32     3:1 Юханссон (Хольмберг, Петтерссон) – 36:39     3:2 Нельсон (Годро, Власик) – 43:43     4:2 Хедман (Хольмберг, Кемпе) – 59:01 (sh)     5:2 Эрикссон Эк (Фрёден) – 59:54    

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Лукас Рэймонд, а также Йоэль Эрикссон (дважды), Эк, Маркус Юханссон и Виктор Хедман, которые отдали результативные передачи. Другие голевые пасы на свой счёт записали Тим Хед, Понтус Хольмберг (дважды) и Маркус Петтерссон.

Голы за американскую сборную забили Брок Нельсон и Зак Веренски.

Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Матчи четвертьфинала состоятся 23 мая, полуфинальные встречи пройдут 25 мая. Матч за третье место и финал чемпионата мира будут сыграны 26 мая на «O2 Арене» в Праге.

Сборная России не была допущена Международной федерацией хоккея (ИИХФ) к участию в первенстве. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады.

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