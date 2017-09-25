Морису Ришару добавили одно очко за передачу через 17 лет после его смерти

НХЛ исправила статистику легендарного нападающего «Монреаль Канадиенс» Мориса Ришара, добавив ему одно очко за передачу. Об этом сообщает CBC.



Изменения произошли после того, как в лиге пересмотрели статистику матча между «Монреалем» и «Бостон Брюинз», который состоялся 4 ноября 1945 года. Ришар тогда сделал результативную передачу, но учли её только сейчас.



Общее количество очков Ришара за карьеру теперь равняется 966. Он является восьмикратным обладателем кубка Стэнли, в 1947 году выигрывал «Харт Трофи», его именем назван приз лучшему снайперу НХЛ. Форвард скончался в 2000 году.