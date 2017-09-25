«Сибирь» и «Локомотив» назвали составы на матч в Новосибирске

«Сибирь» и «Локомотив» назвали составы на матч регулярного чемпионата КХЛ, который состоится в Новосибирске. Начало — в 15:30 мск.
«Сибирь»
Салак (Рейзвих);
Алексеев — Верещагин, Сигарёв — Закриссон — Бергстрём;
Макаров — Демидов, Коньков — Шаров — Энлунд;
Наумов — Игнатович, Барбашёв — Основин — Санников;
Воробьёв, Первушин — Горбунов — Ткаченко.
«Локомотив»
Судницин (Мурыгин);
Кронвалль — Накладал, Тальбо — Контиола — Козун;
Рафиков — Манухов, Каюмов — Красковский — Коршков;
Любушкин — Осипов, Лугин — Апальков — Аверин;
Коледов — Алексеев, Ильенко — Картаев — Мосалёв.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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