Женская сборная России по хоккею сыграет с Канадой в первом матче на ОИ-2018

Международная федерация хоккея опубликовала календарь женского хоккейного турнира Олимпийских игр 2018 года, которые пройдут в Южной Корее.

Стал известен календарь хоккейного турнира Олимпиады-2018

Сборная России сыграет в группе А с Канадой, Финляндией и США. В группу В попали команды Японии, Швеции, Швейцарии и Кореи. Групповой раунд будет идти с 10 по 15 февраля.



Россиянки начнут турнир 11 февраля матчем с действующим олимпийским чемпионом сборной Канады. 13 февраля состоится матч с США, а 15-го числа — игра с Финляндией.



Матч за бронзу пройдёт 21 февраля, начало в 10:40 мск, финал состоится 22 февраля, начало в 6:10 мск. Все матчи женского турнира пройдут в Канныне.



11.02 — Канада — Россия (15:10 мск).

13.02 — США — Россия (15:10 мск).

15.02 — Россия — Финляндия (10:40 мск).

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