Стал известен календарь хоккейного турнира Олимпиады-2018

Международная федерация хоккея опубликовала календарь игр хоккейного турнира на Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане.
Сборная России сыграет в группе В с США, Словакией и Словенией. Россияне откроют турнир матчем со Словакией 14 февраля. 16 февраля наша команда встретится со Словенией, а на следующий день — с США. В группу А попали Чехия, Корея, Швейцария и Канада. В группе С — Финляндия, Германия, Норвегия и Швеция.
1/8 финала пройдёт 20 февраля, четвертьфиналы — 21 февраля. Полуфиналы — 23 февраля. Матч за третье место состоится 24 февраля, начало в 15:10 мск, финал пройдёт 25 февраля, начало в 7:10 мск.
14 февраля
Словакия — Россия (15:10 мск, Пхёнчхан)
США — Словения (15:10 мск, Каннын)
15 февраля
Финляндия — Германия (6:10 мск, Пхёнчхан)
Норвегия — Швеция (10:40 мск, Пхёнчхан)
Чехия — Корея (15:10 мск, Пхёнчхан)
Швейцария — Канада (15:10 мск, Каннын)
16 февраля
США — Словакия (6:10 мск, Пхёнчхан)
Россия — Словения (10:40 мск, Пхёнчхан)
Финляндия — Норвегия (15:10 мск, Пхёнчхан)
Швеция — Германия (15:10 мск, Каннын)
17 февраля
Канада — Чехия (06:10 мск, Пхёнчхан)
Корея — Швейцария (10:40 мск, Пхёнчхан)
Россия — США (15:10 мск, Пхёнчхан)
Словения — Словакия (15:10 мск, Каннын)
18 февраля
Германия — Норвегия (6:10 мск, Пхёнчхан)
Чехия — Швейцария (10:40 мск, Пхёнчхан)
Канада — Корея (15:10 мск, Пхёнчхан)
Швеция — Финляндия (15:10 мск, Каннын)
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