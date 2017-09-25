Стал известен календарь хоккейного турнира Олимпиады-2018

Международная федерация хоккея опубликовала календарь игр хоккейного турнира на Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане.

Сборная России сыграет в группе В с США, Словакией и Словенией. Россияне откроют турнир матчем со Словакией 14 февраля. 16 февраля наша команда встретится со Словенией, а на следующий день — с США. В группу А попали Чехия, Корея, Швейцария и Канада. В группе С — Финляндия, Германия, Норвегия и Швеция.



1/8 финала пройдёт 20 февраля, четвертьфиналы — 21 февраля. Полуфиналы — 23 февраля. Матч за третье место состоится 24 февраля, начало в 15:10 мск, финал пройдёт 25 февраля, начало в 7:10 мск.

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14 февраля

Словакия — Россия (15:10 мск, Пхёнчхан)

США — Словения (15:10 мск, Каннын)

15 февраля

Финляндия — Германия (6:10 мск, Пхёнчхан)

Норвегия — Швеция (10:40 мск, Пхёнчхан)

Чехия — Корея (15:10 мск, Пхёнчхан)

Швейцария — Канада (15:10 мск, Каннын)

16 февраля

США — Словакия (6:10 мск, Пхёнчхан)

Россия — Словения (10:40 мск, Пхёнчхан)

Финляндия — Норвегия (15:10 мск, Пхёнчхан)

Швеция — Германия (15:10 мск, Каннын)

17 февраля

Канада — Чехия (06:10 мск, Пхёнчхан)

Корея — Швейцария (10:40 мск, Пхёнчхан)

Россия — США (15:10 мск, Пхёнчхан)

Словения — Словакия (15:10 мск, Каннын)

18 февраля

Германия — Норвегия (6:10 мск, Пхёнчхан)

Чехия — Швейцария (10:40 мск, Пхёнчхан)

Канада — Корея (15:10 мск, Пхёнчхан)

Швеция — Финляндия (15:10 мск, Каннын)

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