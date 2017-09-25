Кучеров: не хочу говорить, что это будет наш год, в НХЛ ещё 30 хороших команд

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров поделился ожиданиями перед новым сезоном.



«Команда выглядит по-другому, чем в начале прошлого сезона. То, как мы тренируемся, насколько все сфокусированы, говорит о том, что ребята голодны. Это заметно. Когда мы не попали в плей-офф, ощущалась пустота. Смотришь хоккей и не можешь поверить, что мы там не играем. Тяжёлое чувство.



Я не хочу говорить „Это наш год“. Есть ещё 30 команд, и они все хороши. Сидни Кросби, другие классные игроки. Они все скажут: „Это наш год“. У нас отличная команда, мне нравится, как мы тренируемся, все выкладываются на полную. Знаю, что это будет нелегко, но если мы будем стабильно играть весь сезон, без спадов, то у нас есть хороший шанс выиграть кубок.



Сергачёв — великолепный игрок. Можно заметить, что он любит владеть шайбой, он делает финты на синей линии. Мне это нравится. Немногие защитники могут так делать, а у него для этого есть уверенность. Чем больше он здесь находится, тем большему он будет учиться у таких опытных ребят, как Хедман, Джирарди, Строльман. Он будет очень хорошим игроком, я рад, что он в „Тампе“», — цитирует игрока Tampa Bay Times.

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