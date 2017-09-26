Рижское «Динамо» и форвард Гальярди расторгли контракт

Рижское «Динамо» расторгло контракт с американским форвардом Ти Джеем Гальярди по обоюдному согласию сторон, сообщается на официальном сайте КХЛ.

Экс-нападающий нижнекамского «Нефтехимика» и загребского «Медвешчака» стал игроком «Динамо» в июле. В нынешнем сезоне 29-летний форвард провёл 11 матчей КХЛ и сделал 6 результативных передач.

За свою карьеру в НХЛ, где он был задрафтован клубом «Колорадо Эвеланш», Гальярди провёл 341 матч и набрал 109 (45+64) очков в регулярных чемпионатах и Кубке Стэнли. Также форвард играл за «Сан-Хосе Шаркс», «Калгари Флэймз» и «Виннипег Джетс».