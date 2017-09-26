«Металлург» — «Ак Барс»: защитник гостей Степан Захарчук получил «5+20»

Во втором периоде матча магнитогорского «Металлурга» и казанского «Ак Барса» удаление до конца встречи получил защитник гостей Степан Захарчук. Хоккеист провёл силовой приём против магнитогорского защитника Александра Будкина, разбив тому лицо. Захарчук получил «5+20» за неправильную атаку. В матче в Магнитогорске продолжается второй период, счёт равный — 0:0.
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