«Даллас» отправил нападающего Дениса Гурьянова в АХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» отправил российского нападающего Дениса Гурьянова в свой фарм-клуб в АХЛ, информирует официальный сайт «звёзд».



В прошлом сезоне молодой хоккеист набрал 27 (12+15) очков в 57 играх за «Техас Старз» в АХЛ. Его 12 голов являются шестым результатом в команде, а 27 очков — это один из лучших результатов среди новичков. Также Гурьянов принял участие в одной встрече «Далласа», не записав на свой счёт результативных баллов.



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