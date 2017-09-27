Итоги игрового дня ВХЛ

В Высшей хоккейной лиге завершился очередной игровой день.
«Южный Урал» дома взял верх над китайским клубом «Куньлунь Ред Стар Хэйлуцзян» со счётом 5:1.
ВХЛ - регулярный чемпионат
26 сентября 2017, вторник. 16:30 МСК
Орск
5 : 1 0:0, 4:0, 1:1
Харбин
1:0 – Васильев (Дорофеев, Гавриленко) – 21:54 (5x5), 2:0 – Соловьёв (Пивунов, Крикуненко) – 22:07 (5x5), 3:0 – Васильев (Сметанин, Манухов) – 27:03 (5x5), 4:0 – Сметанин (Крикуненко, Скатов) – 30:33 (5x4), 5:0 – Скатов – 51:26 (5x5), 5:1 – Хурри (Лебедев, О'Доннелл) – 54:30 (5x4)
«Горняк» на домашнем льду уступил китайскому «Цен Тоу» со счётом 3:6.
ВХЛ - регулярный чемпионат
26 сентября 2017, вторник. 16:30 МСК
Учалы
3 : 6 1:0, 0:5, 2:1
Цзилинь
1:0 – Митякин (Пилипенко, Жлоба) – 05:25 (5x5), 1:1 – Лукин (Полозов) – 22:34 (5x5), 1:2 – Шиафотдинов (Митрофанов) – 23:06 (5x5), 1:3 – Полозов (Ячменёв, Лукин) – 23:59 (5x5), 1:4 – Максимов (Швецов) – 28:59 (5x5), 1:5 – Камаев (Шиафотдинов, Митрофанов) – 30:50 (5x5), 1:6 – Митрофанов (Гребенюк, Шиафотдинов) – 41:09 (5x5), 2:6 – Пилипенко (Воропаев, Мингалеев) – 54:33 (5x5), 3:6 – Митякин (Сафронов) – 55:39 (5x5)
ЦСК ВВС с минимальным счётом одолел «Дизель» — 1:0.
ВХЛ - регулярный чемпионат
26 сентября 2017, вторник. 19:00 МСК
Самара
1 : 0 1:0, 0:0, 0:0
Пенза
1:0 – Букия – 01:12 (5x5)
«Буран» на домашней арене в овертайме сумел одержать победу над «Торосом», встреча завершилась со счётом 3:2 ОТ.
ВХЛ - регулярный чемпионат
26 сентября 2017, вторник. 19:00 МСК
Воронеж
3 : 2 1:1, 1:0, 0:1, 1:0
Нефтекамск
1:0 – Коротеев (Петунин, Злобин) – 16:13 (5x5), 1:1 – Баранов (Дубровский, Ващенко) – 19:12 (5x5), 2:1 – Марковин (Ефремов) – 25:27 (5x5), 2:2 – Баранов (Гришин, Емелин) – 51:51 (5x5), 3:2 – Коротеев (Луговой) – 64:24 (5x5)
«СКА-Нева» дома оказался сильнее «Ижстали» — 4:2.
ВХЛ - регулярный чемпионат
26 сентября 2017, вторник. 19:00 МСК
Санкт-Петербург
4 : 2 2:1, 1:1, 1:0
Ижевск
1:0 – Козловский (Алтыбармакян, Александров) – 09:29 (5x4), 2:0 – Коренев – 09:42 (5x5), 2:1 – Лапин (Баженов) – 10:06 (5x5), 3:1 – Орлович-Грудков (Квартальнов, Валенцов) – 20:57 (5x5), 3:2 – Лапин (Хабаров) – 28:41 (5x5), 4:2 – Ларичев (Крылов, Жихарев) – 59:48 (en)
ХК «Рязань» взял верх над «Молотом-Прикамье» — 5:3.
ВХЛ - регулярный чемпионат
26 сентября 2017, вторник. 19:00 МСК
Рязань
5 : 3 2:0, 1:1, 2:2
Пермь
1:0 – Кудрявцев (Фатеев, Лесников) – 02:51 (5x5), 2:0 – Маслов (Лебедев) – 19:16 (5x4), 2:1 – Набиуллин (Торяник, Дубовицкий) – 35:09 (5x4), 3:1 – Юртайкин (Мнацян) – 36:06 (5x5), 3:2 – Андриянов (Чурляев, Абрамов) – 51:07 (5x5), 4:2 – Репьях (Полунин) – 58:41 (5x5), 4:3 – Салахов (Кузнецов, Шайхулов) – 59:36 (5x5), 5:3 – Юртайкин (Лесников, Репьях) – 59:56 (en)
«Барс» дома одолел ХК «Саров» — 3:2.
ВХЛ - регулярный чемпионат
26 сентября 2017, вторник. 19:00 МСК
Казань
3 : 2 0:0, 2:2, 1:0
Саров
0:1 – Мищенко – 24:38 (5x5), 1:1 – Лямкин (Голубев, Кара) – 27:09 (5x5), 2:1 – Шинкаренко (Литвинов) – 28:45 (5x5), 2:2 – Смолин (Есаян, Горбунов) – 33:45 (5x5), 3:2 – Чибисов (Осипов, Лямкин) – 41:12 (5x4)
9 игроков, сменивших этим летом КХЛ на ВХЛ. От Касутина до Людучина
Среди них есть даже обладатели кубка Гагарина.