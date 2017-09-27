Итоги игрового дня ВХЛ

В Высшей хоккейной лиге завершился очередной игровой день.



«Южный Урал» дома взял верх над китайским клубом «Куньлунь Ред Стар Хэйлуцзян» со счётом 5:1.

«Горняк» на домашнем льду уступил китайскому «Цен Тоу» со счётом 3:6.

ЦСК ВВС с минимальным счётом одолел «Дизель» — 1:0.

«Буран» на домашней арене в овертайме сумел одержать победу над «Торосом», встреча завершилась со счётом 3:2 ОТ.

«СКА-Нева» дома оказался сильнее «Ижстали» — 4:2.

ХК «Рязань» взял верх над «Молотом-Прикамье» — 5:3.

«Барс» дома одолел ХК «Саров» — 3:2.