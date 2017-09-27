«Нефтяник» из-за болезни игроков выставил на матч с «Динамо» СПб 15 полевых

Несколько хоккеистов «Нефтяника» из-за плохого самочувствия не смогли сыграть в выездном матче с «Динамо» СПб, сообщается на официальном сайте клуба. В заявку на игру попали 2 вратаря, 4 защитника и 11 нападающих. Место в воротах занял Евгений Ярославлев, этот матч стал для 23-летнего голкипера первым в текущем сезоне.



Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:1. Автор единственной шайбы в составе «Нефтяника» — Александр Чиглинцев. После игры ситуацию с заболевшими игроками прокомментировал главный тренер команды Ильнур Гизатуллин.



«Не хочу комментировать сегодняшнюю игру, ситуацию вокруг этой игры. Есть такое понятие — фэйр-плей. Хочется поздравить соперника с победой», — сказал Гизатуллин.