Лапенков: 7 очков из 12 — хороший результат, но матч с «Ладой» смазал настроение

Нападающий ХК «Сочи» Евгений Лапенков после матча с «Ладой» (1:2) подвёл итоги выездной серии.



«Возвращаемся домой, результат матча с „Ладой“ смазал нам настроение. Но если объективно рассматривать ситуацию, то 7 очков из 12 – это хороший результат, потому что была серьёзная поездка, мы играли с хорошими соперниками.

У «Трактора» интересная команда с хорошим подбором игроков, но они испытывают кризис и поэтому были максимально мотивированы на матч с нами. Потом «Автомобилист» проводил первую игру домашней серии, они отдыхали перед нами, а мы у них выиграли 2:0, это серьёзный результат. Дальше была «Магнитка», которую тоже немного лихорадит. Они вышли, но мы им дали бой. Может, немного удача не повернулась к нам лицом, и тем не менее мы показали характер, зубы, отыгрались с 0:3. Потом поехали к «Ладе», у которой 10 поражений подряд. Они прижаты к стенке, бьются за каждый кусок льда, пытаются добыть какие-то очки, сыграть на победу. Поэтому нам тоже играть непросто.

Игра есть, рисунок есть, у нас хороший коллектив, дружная обстановка, нормальный микроклимат – это самое главное. Мы готовы идти дальше и биться в домашней серии, показывать хорошую игру", — цитирует Лапенкова пресс-служба клуба.