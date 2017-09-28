Игорь Захаркин уволен с поста главного тренера «Югры»

Как стало известно «Чемпионату», ханты-мансийская «Югра» уволила Игоря Захаркина с поста главного тренера команды. Напомним, специалист возглавил клуб в марте 2017 года.



Югорчане не могут выиграть на протяжении восьми игр подряд. Всего под руководством Захаркина команда провела в текущем регулярном чемпионате 14 матчей, выиграв три из них. Сейчас ханты-мансийсцы занимают предпоследнее, 26-е место в таблице с разницей забитых и пропущенных шайб 23-53.



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Шарлатаны-2. Когда в Ханты-Мансийске раскусят Захаркина? Многое было понятно ещё после Ванкувера.