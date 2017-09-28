Берестенников: эмоции на исходе, Самсонов сегодня подтащил

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Илья Берестенников подвёл итоги встречи с «Нефтехимиком» (3:2 Б).



«Хочу сказать большое спасибо нашим болельщикам, которые верят в нас и приходят на арену. Что касается игры — четвёртый матч домашней серии, эмоции на исходе. Так сложилось, что Самсонов сегодня молодец, подтащил. Антон Шенфельд неплохо сыграл. Работаем дальше.



Момент с моим голом? Была тренерская установка «всё на ворота», играть попроще. Да и Евгений Тимкин там для меня всё сделал, осталось только вылезти. А дальше удачно всё сложилось», — приводит слова Берестенникова корреспондент «Чемпионата».

«Металлург» в серии буллитов оказался сильнее «Нефтехимика»