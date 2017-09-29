7-й номер драфта-2017 Андерссон отправлен в шведскую «Фрелунду»

«Нью-Йорк Рейнджерс» на своём официальном сайте выложили список хоккеистов, который покидают основную команду.



Райан Грэйвз, Винни Леттьери, Бо Нивз и Нил Пионк будут отправлены в фарм-клуб «Рейнджерс» в АХЛ — «Хартфорд». Мэтт Пампел выставлен на драфт отказов, нападающий Бооби Фарнхэм не получил предложения полноценного контракта после окончания пробного соглашения.



7-й номер драфта-2017, 18-летний нападающий Лиас Андерссон отправился в аренду в шведскую «Фрелунду».



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