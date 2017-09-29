Гол Якупова и 34 сейва Варламова помогли «Колорадо» обыграть «Вегас»

«Колорадо Эвеланш» победил новичка НХЛ «Вегас Голден Найтс» в предсезонном матче. Голом за «Эвеланш» отметился нападающий Наиль Якупов. Он провёл на льду 13 с половиной минут и сделал 3 броска. Показатель полезности составил «+1». Вратарь «Колорадо» Семён Варламов отразил 34 броска. Защитник «лавин» Никита Задоров провёл на льду почти 19 минут. Его показатель полезности составил «-2».



Форвард «Вегаса» Вадим Шипачёв сыграл 16 с половиной минут, сделал 3 броска и отметился голевой передачей при показателе полезности «-1».

«Вегас Голден Найтс» — «Колорадо Эвеланш» — 2:4 (0:2, 1:0, 1:2)