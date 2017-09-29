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Алексей Липанов стал второй звездой матча OHL — на его счету 3 очка

29 сентября 2017, пятница. 12:52 Хоккей

В матче регулярного чемпионата OHL команда «Бэрри Кольтс» на своём льду праздновала победу над «Су Сент Мари Грейхаундз». Матч завершился со счётом 4:3 в овертайме.

Российский нападающий команды хозяев Алексей Липанов отметился голом и двумя передачами в этом матче. Показатель полезности составил «+1». Он был признан второй звездой встречи. На счету его одноклубника Андрея Свечникова 1 (0+1) очко при показателе полезности также «+1». Наконец, вратарь «Кольтс» Леонид Лазарев отразил 30 бросков из 33.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Алексей Липанов Андрей Свечников
Новости. Хоккей
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