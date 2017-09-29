Алексей Липанов стал второй звездой матча OHL — на его счету 3 очка

В матче регулярного чемпионата OHL команда «Бэрри Кольтс» на своём льду праздновала победу над «Су Сент Мари Грейхаундз». Матч завершился со счётом 4:3 в овертайме.

Российский нападающий команды хозяев Алексей Липанов отметился голом и двумя передачами в этом матче. Показатель полезности составил «+1». Он был признан второй звездой встречи. На счету его одноклубника Андрея Свечникова 1 (0+1) очко при показателе полезности также «+1». Наконец, вратарь «Кольтс» Леонид Лазарев отразил 30 бросков из 33.