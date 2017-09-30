Шайба Дадонова не спасла «Флориду» от поражения в матче с «Монреалем»

«Монреаль Канадиенс» добыл победу над «Флоридой Пантерз» в предсезонном матче со счётом 3:1. За «Монреаль» дважды отличился Пол Байрон (14-я и 31-я минуты), ещё один раз — Эндрю Шоу (42). За «Флориду» шайбу забросил российский нападающий Евгений Дадонов (18).

«Вашингтон Кэпиталз» уступил «Каролине Харрикейнз» — 1:3. Российский защитник «столичных» Дмитрий Орлов провёл на площадке 21 минуту 42 секунды. Нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов участия в игре не принимали.

В ещё одном матче «Торонто Мэйпл Лифс» переиграл «Детройт Ред Уингз» — 4:2. Защитник «кленовых листьев» Никита Зайцев провёл на площадке 21 минуту 30 секунд.

НХЛ. Предсезонные матчи



«Монреаль» — «Флорида» — 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

«Каролина» — «Вашингтон» — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

«Детройт» — «Торонто» — 2:4 (1:1, 1:1, 0:2).