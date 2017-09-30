Хайнс: Хишир не очень крупный хоккеист, но его сложно поймать на силовой

Главный тренер «Нью-Джерси Дэвилз» Джон Хайнс поделился мнением о потенциале нападающего Нико Хишира, выбранного под первым номером драфта-2017.



«Возможно, Хишир не очень крупный хоккеист, но его сложно поймать на силовой. Он быстрый, всегда готов к борьбе и способен играть под давлением. Мы не ждём, что он прыгнет выше головы. Для игрока важно чувствовать, что тренер правильно оценивает его потенциал и не собирается использовать его в ситуациях, с которыми он не в состоянии справиться», — приводит слова тренера официальный сайт лиги.

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