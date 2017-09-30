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Тротц: «Вашингтон» хочет получать от форвардов больше, но я верю в игроков

30 сентября 2017, суббота. 13:29 Хоккей

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц поделился мнением о слабой результативности своих нападающих в предсезонных матчах.

«Мы хотим получать больше от наших форвардов, нет никаких сомнений. За шесть матчей «Вашингтон» забил три шайбы при игре «пять на пять». Учитывая уровень наших нападающих, это неприятно.

Если говорить с точки зрения результативных баллов, мы не получили от наших топ-игроков ничего. Но я верю в их мастерство, они сумеют его показать», – приводит слова специалиста Washington Post.

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Источник: Washington Post Сообщить об ошибке
Теги
Вашингтон Кэпиталз Барри Тротц
Новости. Хоккей
30 сентября 2017, суббота
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