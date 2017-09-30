Тротц: «Вашингтон» хочет получать от форвардов больше, но я верю в игроков

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц поделился мнением о слабой результативности своих нападающих в предсезонных матчах.



«Мы хотим получать больше от наших форвардов, нет никаких сомнений. За шесть матчей «Вашингтон» забил три шайбы при игре «пять на пять». Учитывая уровень наших нападающих, это неприятно.



Если говорить с точки зрения результативных баллов, мы не получили от наших топ-игроков ничего. Но я верю в их мастерство, они сумеют его показать», – приводит слова специалиста Washington Post.

Когда же будет праздник? 10 мыслей о «Вашингтоне», мечтающем о кубке Стэнли Овечкин и Ко остаются без трофея, но всё ещё хотят победить.