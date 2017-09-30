«Монреаль» отправил защитника Якуба Ержабека в АХЛ

«Монреаль Канадиенс» отправил защитника Якуба Ержабека в АХЛ, сообщается на официальном сайте клуба.



26-летний чешский защитник перешёл в НХЛ после сезона, проведённого в «Витязе». В 59 матчах регулярного чемпионата хоккеист забросил пять шайб и сделал 29 передач при показателе полезности «0» и 56 штрафных минутах. Он помог подольской команде впервые в истории выйти в плей-офф КХЛ. В первом раунде «Витязь» проиграл СКА в четырёх матчах, Ержабек отметился 2 (1+1) баллами за результативность. Защитник также играл за сборную Чехии на чемпионате мира 2017 года, провёл восемь матчей и сделал две передачи.