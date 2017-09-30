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Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?

30 сентября 2017, суббота. 20:45 Хоккей

В очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги было сыграно четыре матча. Предлагаем читателям выбрать самый красивый гол дня.

Пожарный на вызове. Вытянет ли Емелин «Югру» из пике?
«Югра» — едва ли не главный претендент на вылет из КХЛ. Исправит ли ситуацию Емелин?

Алексей Кручинин («Трактор»)

Видео гола Кручинина можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

Денис Алексеев («Локомотив»)

Видео гола Алексеева можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

Вели-Матти Савинайнен («Югра»)

Видео гола Савинайнена можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

Принять участие в опросе можно также в PlayBuzz.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Локомотив ХК Трактор ХК Югра Алексей Кручинин Вели-Матти Савинайнен Денис Алексеев Опрос
Новости. Хоккей
30 сентября 2017, суббота
20:45 Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?
20:40 Скабелка: с «Локомотивом» получилась такая же игра, как и в Омске
20:40 Емелин: «Югра» была заряжена на игру, ребята — молодцы, бились
20:40 С. Зубов: в зачёт возьмём спецбригады «Сочи», в овертайме была нелепая ошибка
20:08 «Сент-Луис» проведёт встречу с форвардом Скотти Апшоллом
19:42 «Монреаль» отправил защитника Якуба Ержабека в АХЛ
19:40 «Югра» прервала восьмиматчевую серию поражений, в овертайме одолев ХК «Сочи»
19:25 «Локомотив» дома уступил «Авангарду», проиграв четвёртый матч подряд
19:06 Йюнге: «Трактор» создаёт много моментов, у нас идёт игра в большинстве
18:54 «Трактор»: клуб продал львиную часть билетов на игру с «Куньлунем» 2 октября
18:32 Кручинин: получил отличный пас, но была вероятность, что опять не попаду
18:11 Йео: Тарасенко хочет вывести «Сент-Луис» на новый уровень, вести партнёров
17:56 Гатиятулин: Черников и Губарев близки к возвращению в состав «Трактора»
17:43 Е. Корешков: хочется, чтобы североамериканцы «Барыса» лучше играли в большинстве
17:11 Крикунов: есть вопросы к судьям, в одну сторону они дали «5+20», в другую – нет
16:51 «Трактор» одолел «Барыс», одержав третью победу подряд
16:35 «Лада» отправилась в Магнитогорск без форварда Егора Бабенко
16:16 «Куньлунь» проведёт три ближайших домашних игры в Шанхае
15:58 Источник: нападающий Шейн Харпер подпишет контракт с «Ладой»
15:32 Жиру: настрой в раздевалке «Филадельфии» изменился, хотим лучше играть в защите
15:28 Кинэн: хорошая игра, в которой решающее слово было за большинством
15:00 «Куньлунь» одержал победу над «Автомобилистом»
14:31 Айзерман: Сергачёв может провести любое число матчей, мы не торопимся
14:13 «Металлург» Нк расторг контракт с Евгением Штайгером
13:49 Изменения в тренерском штабе «Лады» не планируются минимум до нового года
13:29 Тротц: «Вашингтон» хочет получать от форвардов больше, но я верю в игроков
13:10 Петерссон: «Локомотив» проиграл несколько матчей, и наверняка сегодня будет зол
12:39 Марр: клубы НХЛ стараются создать молодым игрокам самые благоприятные условия
12:14 «Лос-Анджелес» расторг пробный контракт с защитником Крисом Ли
11:59 Крейчи: Патрик был готов к драке, должен отдать ему за это должное
11:37 Хишир: в Северной Америке постоянно нужно работать ногами, кручусь как могу
11:22 Защитник минского «Динамо» Лисовец пропустит около трёх недель
10:54 Умарк: у меня была боль в горле и желудке, надеюсь, смогу сыграть с «Югрой»
10:47 Форвард «Сибири» Сигарёв поздравил болельщицу клуба с 99-летием
10:17 Ягр: я не принимаю участия в переговорах, только слушаю, что говорит агент
09:54 Хичкок: хочу, чтобы хоккеисты «Далласа» играли и вели себя как победители
09:28 Хайнс: Хишир не очень крупный хоккеист, но его сложно поймать на силовой
09:08 Назаров: считаю себя солдатом КХЛ, а наши генералы — Тимченко и Чернышенко
05:05 Шайба Дадонова не спасла «Флориду» от поражения в матче с «Монреалем»
04:34 Гол Кулёмина помог «Айлендерс» обыграть «Баффало» в предсезонном матче
00:52 «Флорида» отправила вратаря Харри Сятери в АХЛ
00:40 Галузин: «Торпедо» победило за счёт самоотверженности и командной игры
00:28 Анисимов: с новыми партнёрами по звену я смогу больше внимания уделять атаке
00:15 Беннинг: Голдобин средне провёл сборы. Надо, чтобы тренеры доверяли его игре
29 сентября 2017, пятница
23:53 Хайнс: Хишир своей игрой заслужил место в первых двух звеньях «Нью-Джерси»
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