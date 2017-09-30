Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?

В очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги было сыграно четыре матча. Предлагаем читателям выбрать самый красивый гол дня.

Пожарный на вызове. Вытянет ли Емелин «Югру» из пике? «Югра» — едва ли не главный претендент на вылет из КХЛ. Исправит ли ситуацию Емелин?

Алексей Кручинин («Трактор»)

Видео гола Кручинина можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

Денис Алексеев («Локомотив»)

Видео гола Алексеева можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

Вели-Матти Савинайнен («Югра»)

Видео гола Савинайнена можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

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