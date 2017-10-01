Маклеллан: Слепышев стал угрозой в атаке, он может играть в топ-9 «Эдмонтона»

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Тодд Маклеллан считает, что нападающий Антон Слепышев в новом сезоне может играть в первых трёх звеньях команды. Россиянин получил травму правого голеностопа во время тренировок и большую часть лагеря не участвовал в ледовых занятиях. Он сыграет в предсезонном матче с «Ванкувер Кэнакс».

«Планируем дать ему провести первый матч. Ему это нужно, чтобы получить игровой опыт. В прошлом сезоне Слепышев показал большой прогресс и стал угрозой в нападении. Он цепляется за шайбу и создаёт моменты из форчекинга, а в этом компоненте наша команда должна лучше выполнять работу. Мы считаем, что он может подойти в первые три звена и играть там, но нам надо, чтобы он набрал форму», — приводятся слова Маклеллана на официальном сайте клуба.

