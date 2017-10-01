В. Никулин: рад, что забил, но «Барыс» проиграл, и это плохо

Нападающий «Барыса» Владислав Никулин поделился впечатлениями от матча с «Трактором» (1:2). Он забил единственный гол своей команды.



«Хотелось бы поблагодарить партнёров за эту шайбу. Вся пятёрка сработала отлично. Сначала выиграли вбрасывание, потом хорошо сыграли на блоке, после быстро доставили шайбу на пятак, а мне осталось сыграть расторопнее обороны «Трактора» и забить шайбу в пустые ворота. Эмоции были просто непередаваемые. Даже не знаю, с чем сравнить это. Чуть перчатки от радости не слетели.



Стараюсь пользоваться своими габаритами, могу где-то пожёстче сыграть, полезть на ворота. Но и про технику не забываю, могу обыграть оборону соперника, по крайней мере, стараюсь это делать. Все вместе, мы стараемся играть больше в зоне атаки и наводить там шороху.



Я, конечно, очень рад, что у нашего звена получилось забить шайбу. Но насколько известно, хоккей — это командный вид спорта. И на первое место тут выходит общий результат. Скажу так, мы проиграли, и это плохо. Также хотел бы сказать большое спасибо болельщикам, которые приехали из Астаны, чтобы поддержать нас», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

«Трактор» одолел «Барыс», одержав третью победу подряд