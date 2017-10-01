Окулов: весь опыт, приобретённый в ВХЛ, перенесли в КХЛ, никаких проблем не было

Нападающий московского ЦСКА Константин Окулов подвёл итоги матча против нижегородского «Торпедо» (4:0)

«Поездка в ВХЛ прошла хорошо, никаких проблем нет. Играли своей тройкой вместе с Кузьменко и Светлаковым, нашли взаимопонимание, «химию». Нам пошло это на пользу. В ВХЛ нам давали больше играть, весь опыт, приобретённый там, мы перенесли в КХЛ. К поездке в Нижний Тагил отнеслись с позитивом, когда играли в МХЛ тоже много ездили, проблем особых не возникало, но самолётами приятнее. Тренеры дают установку на матч, показывают, как играет команда противников.

«Торпедо» не первый год играют в агрессивный хоккей, мы были к этому готовы, знали, что нижегородцы будут активно лезть на ворота, быстро выводить шайбу из зоны. Все ребята хорошо выполнили свою работу и теперь можно немного отдохнуть, и двигаться дальше. Красивые шайбы? Это плоды работы на тренировках. Хорошо, что получилось сегодня красиво забить. Что касается сборной, то моё дело доказывать всё своей игрой. Убедить, что я достоин этого вызова, тренеры будут решать, а моя задача работать.

Отмечу, что болельщиков на трибунах стало больше. Это очень приятно, что нас приходят поддерживать болельщики. Люди приходят с семьями и детьми, такие вещи помогают двигаться вперёд», — передаёт слова Окулова корреспондент «Чемпионата» Ярослав Дехтярёв.