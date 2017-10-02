«Спартак» расторг соглашение с нападающим Станиславом Чистовым. Об этом сообщил генеральный менеджер клуба Алексей Жамнов.

Станислав Чистов покинул расположение «Химика»

«Спартак» расторг соглашение со Станиславом Чистовым по обоюдному согласию сторон", — сказал Жамнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

34-летний форвард в этом сезоне провёл за красно-белых один матч в регулярном чемпионате и не отметился баллами за результативность. Клуб перевёл его в «Химик», в восьми матчах регулярного чемпионата ВХЛ Чистов забросил две шайбы и сделал пять голевых передач при показателе полезности "+8". Всего в КХЛ на его счету 284 (118+166) очка в 563 играх.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»