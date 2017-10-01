Станислав Чистов покинул расположение «Химика»

Нападающий Станислав Чистов покинул расположение воскресенского «Химика». В нынешнем сезоне форвард провёл в ВХЛ девять матчей и набрал семь (2+5) очков при показателе полезности «+7». Хоккеист начинал сезон в «Спартаке».

34-летний Чистов в нынешнем регулярном чемпионате сыграл за красно-белых один матч и не отметился результативными действиями. В прошедшем сезоне он выступал за «Локомотив» и «Автомобилист», провёл 43 матча и набрал 16 (8+8) очков. Весной он подписал со «Спартаком» контракт на один год, после процедуры отказа Чистов был переведён в клуб ВХЛ «Химик».