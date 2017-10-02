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ХК «Сочи» потерпел крупное поражение от «Авангарда», пропустив шесть голов

2 октября 2017, понедельник. 21:51 Хоккей

Хоккейный клуб «Сочи» дома потерпел поражение в игре с омским «Авангардом», матч закончился со счётом 0:6. Подопечные Сергея Зубова пока не могут прервать неудачную серию, которая насчитывает четыре игры.

Заброшенными шайбами сумели отметиться Пётр Хохряков, Юнас Анелёв, Ансель Галимов, Эрик Густафссон и Андрей Стась, оформивший дубль. Игру на ноль записал на свой счёт голкипер омской команды Олег Шилин.

КХЛ - регулярный чемпионат
02 октября 2017, понедельник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
0 : 6 0:1, 0:4, 0:1
Авангард
Омская область
0:1 – Хохряков (Медведев, Кугрышев) – 11:35 (5x4), 0:2 – Стась (Березин, Файзуллин) – 22:15 (5x5), 0:3 – Стась (Файзуллин, Анелёв) – 28:14 (5x5), 0:4 – Анелёв (Пьянов, Михеев) – 31:31 (5x5), 0:5 – Галимов (Файзуллин, Мартынов) – 37:17 (5x5), 0:6 – Густафссон (Семёнов) – 56:58 (5x4)

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Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Авангард ХК Сочи
Новости. Хоккей
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