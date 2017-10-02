ХК «Сочи» потерпел крупное поражение от «Авангарда», пропустив шесть голов

Хоккейный клуб «Сочи» дома потерпел поражение в игре с омским «Авангардом», матч закончился со счётом 0:6. Подопечные Сергея Зубова пока не могут прервать неудачную серию, которая насчитывает четыре игры.



Заброшенными шайбами сумели отметиться Пётр Хохряков, Юнас Анелёв, Ансель Галимов, Эрик Густафссон и Андрей Стась, оформивший дубль. Игру на ноль записал на свой счёт голкипер омской команды Олег Шилин.

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